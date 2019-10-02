Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
На груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 виступлять 32 команди, розбиті на вісім груп по чотири команди в кожній. Розклад матчів та турнірна таблиця – у матеріалі Спорт24.
Розклад матчів 2 раунду групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20
Результати матчів 1 жовтня: ПСЖ та "Манчестер Сіті" здобули важкі перемоги: результати матчів Ліги чемпіонів та відео голів
2 жовтня
19:55. Група Е. "Генк" – "Наполі"
19:55. Група F. "Славія" – "Боруссія" Д
22:00. Група Е. "Ліверпуль" – "Зальцбург"
22:00. Група F. "Барселона" – "Інтер"
22:00. Група G. "РБ Лейпциг" – "Ліон"
22:00. Група G. "Зеніт" – "Бенфіка"
22:00. Група Н. "Лілль" – "Челсі"
22:00. Група Н. "Валенсія" – "Аякс"
Турнірна таблиця групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20:
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