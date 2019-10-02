Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця

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Ліга чемпіонів 2019/2020 – таблиця ігр та розклад матчів ЛЧ 19/20
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця

На груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/20 виступлять 32 команди, розбиті на вісім груп по чотири команди в кожній. Розклад матчів та турнірна таблиця – у матеріалі Спорт24.

Розклад матчів 2 раунду групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20

Результати матчів 1 жовтня: ПСЖ та "Манчестер Сіті" здобули важкі перемоги: результати матчів Ліги чемпіонів та відео голів

2 жовтня

19:55. Група Е. "Генк" – "Наполі"

19:55. Група F. "Славія" – "Боруссія" Д

22:00. Група Е. "Ліверпуль" – "Зальцбург"

22:00. Група F. "Барселона" – "Інтер"

22:00. Група G. "РБ Лейпциг" – "Ліон"

22:00. Група G. "Зеніт" – "Бенфіка"

22:00. Група Н. "Лілль" – "Челсі"

22:00. Група Н. "Валенсія" – "Аякс"

Турнірна таблиця групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20:

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
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