Лігу чемпіонів можуть не дограти: деталі сенсаційного рішення

Сезон Ліги чемпіонів та Ліги Європи 2019/2020 може не бути дограним через пандемію коронавірусу. В УЄФА не відкидають варіанту, з гідно з яким, турніри доведеться завершити достроково без визначення переможців.

Член виконавчого комітету УЄФА Ларс-Крістер Олссон, який також є президентом європейських ліг, заявив, що УЄФА планує завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи в серпні, повідомляє BBC.

Читайте також УЄФА назвав сценарії догравання єврокубків і визначив правила потрапляння у Лігу чемпіонів

"Якби це було можливо, то я думаю, що це було б добре, тому що це також означало б, що ми можемо гарантувати цілісність фінальної фази нинішнього сезону міжнародного футболу", – заявив Олссон.

Однак є ймовірність, що турніри не будуть дограні, якщо у травні не буде прийнято рішення щодо їх майбутнього.

В УЄФА можуть виникнути проблеми з календарем матчів.

"Але, звичайно, ми повинні прийняти рішення з цього приводу, принаймні, в кінці травня, тому що інакше, ймовірно, не вдасться втиснути їх, а також відібрати клуби для нового сезону", – додав член Виконкому УЄФА.

Варте уваги Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Що відомо про відновлення єврокубків

За попередньою інформацією, УЄФА планує дограти матчі єврокубків у серпні, коли будуть завершені національні ліги.

Перенесені матчі-відповіді 1/8 фіналу пропонується провести 7-8 серпня.

Подальші поєдинки будуть проводитися кожні три дні з тим розрахунком, щоб фінал відбувся 29 серпня.

При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.

Також буде перенесено старт нового сезону. Перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/21 мають стартувати у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.