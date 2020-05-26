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Ломаченко – Лопес: нова дата і місце бою

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Ломаченко – Лопес: нова дата бою
Ломаченко – Лопес: нова дата бою / 24 канал

Один з найбільш очікуваних поєдинків легкої ваги між Василем Ломаченко і Теофімо Лопесом таки відбудеться. Українець та американець з'ясують найсильнішого боксера у рамках легкої ваги восени 2020 року.

Ломаченко – Лопес зустрінуться у вересні

Батько і тренер Теофімо Лопес розповів, що бій відбудеться у вересні, повідомляє vRINGe з посиланням на EsNews. Про це Лопесу-старшому розповів глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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Як заявив батько Лопеса, Ломаченко прилетить у США на початку червня. За його словами, український боксер добиратиметься через Москву.

На цей момент точної дати поєдинку Ломаченко – Лопес немає. Тренер розповів, що бій пройде у Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

До цього планувалося, що поєдинок відбудеться у Нью-Йорку. Також Боб Арум розраховує, що бій відвідає тисяча глядачів.

Це будуть дуже особливі квитки для престижних людей, які можуть за них заплатити. Він постарається отримати схвалення Комісії. Глядачі будуть розосереджені по всій арені через пандемію, щоб ніхто не захворів, і вони будуть всіх перевіряти, тому що перевірка займає всього 10 хвилин,
– заявив Теофімо Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

  • Зустріч між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мала відбутися 30 травня.
  • Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США). Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли.
  • Очікується, що на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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