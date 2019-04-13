Ломаченко переміг Кроллу нокаутом у чемпіонському поєдинку

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Ломаченко - Кролла: результат - хто переміг
Василь Ломаченко - Ентоні Кролла: результат бою / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко доволі легко розібрався з Ентоні Кроллою. Українець переміг нокаутом у четвертому раунді. І захистив свої чемпіонські титули.

Ломаченко на цей бій вийшов у кольорах баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" – жовтому та фіолетовому. У такий спосіб українець намагався здобути прихильність місцевих фанів, адже бій відбувався саме у Лос-Анджелесі. І саме за цей клуб ще недавно виступав інший українець – Святослав Михайлюк.

Дивіться: Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою

Окрім того, на халаті Ломаченка був напис Billionaire (мільярдер). У такий спосіб він "потролив" Ентоні Кроллу, який має прізвисько "Мільйон доларів". І саме зі значком долара на трусах боксував британець.

У першому раунді суперники не йшли в атаку – поводилися стримано. А вже у другому раунді Василь Ломаченко почав активніше йти в атаку – багато працював ногами, пересуваючись по рингу. Але пробити захист Кролли не часто вдавалося. Хоча один небезпечний удар таки пройшов.

Вже у третьому раунді в Ломаченка пройшла "трійка", яка закінчилася ударом з лівої. Загалом українець затиснув свого суперника поблизу канатів, повністю контролюючи центр рингу. І ще до кінця раунду просто загнав суперника в кутку. Тож арбітру довелося навіть відраховувати нокдаун. Ломаченко навіть побіг у свій кут, святкуючи перемогу. Але бій таки продовжили.

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Четвертий раунд – цілком за Ломаченком. Українець з початку кинувся добивати суперника. Кролла тільки й встигав захищатися. Але удар в скроню – і британець опинився обличчям на ринзі. Після падіння в нього було розбите обличчя, і кров пролилася на ринг.

Ломаченко переміг нокаутом у четвертому раунді. І захистив свої титули чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA і WBO

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
Джерело: 24 Канал
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