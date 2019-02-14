Львівські "Барком-Кажани" виграли Кубок України з волейболу
У Львові завершилися матчі "Фіналу чотирьох" Кубку України з волейболу. Переможцем, а отже і володарем Кубку стали господарі майданчика – львівські "Барком-Кажани".
У фінальній грі вони обіграли вінницьке "Серце Поділля", яке стало срібним призером – 3:0 (25:23, 25:17, 25:20).
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Додамо, що "Барком-Кажани" вже втретє стає володарем Кубку України.
Окрім того, гравці львівської команди також отримали персональні нагороди. Номінацію "Чесна гра" отримав гравець "кажанів" Горден Брова. "Кращим центральним блокуючим гравцем" Кубка визнано гравця команди "кажани" Юрія Семенюка. "Кращим діагональним гравцем" Кубка України став гравець команди "кажани" Юрій Томин. "МVP гравцем" став гравець "кажанів" Олег Шевченко.
Володарі бронзи Кубку – "МХП-Вінниця". Підопічні Васіфа Талибова із рахунком 3:0 (25:19, 28:26, 25:19) обіграли ВК "Політехнік-Одеса".