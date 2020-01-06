Матч США з європейською збірною опинився під загрозою зриву через вбивство іранського генерала

Збірна США з футболу 30 березня мала провести товариський матч проти Уельсу в Кардіффі. Однак щоб цей матч таки відбувся, знадобляться посилені заходи безпеки.

Причиною цього видання Sky Sports називає вбивство іранського генерала Сулеймані військами США.

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Хто такий Касем Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції. В Ірані він був дуже популярний: про нього знімали фільми, писали пісні, йому присвячують нагороди й спортивні досягнення. Сулеймані також вважають головним архітектором війни в Сирії. Начебто саме він переконав Росію втрутитися в цю війну, що змінило розклад сил всередині країни.​



У ніч на 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса. Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.

Після цього вбивства загострилася ситуація у Перській затоці. Іран пообіцяв надати жорстку відповідь США. Трамп же заявив, що готовий завдати ракетного удару по країні. Для цього в нього є 52 ракети, які вже націлені на об'єкти в Ірані.

Саме через це збірна США скасовувала свій тренувальний збір, який мав відбутися в Досі (Катар) з 5 до 25 січня. Тому залишилася в США, де проведе збір у Флориді.

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Натомість в Уельсі готуються до товариського матчу зі США. Гра запланована на 30 березня на стадіоні в Кардіффі. Місцева федерація вже готується до підвищених заходів безпеки через цей матч. Досвід вони будуть застосовувати той, який отримали під час проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2017 році між "Реалом" та "Ювентусом".

Варто відзначити, що перед матчем з Уельсом, США зіграють товариський матч з Нідерландами в Ейндховені 26 березня.