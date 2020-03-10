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Майк Тайсон нокаутував відомого музиканта

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Майк Тайсон / GETTY IMAGES

Легендарний чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон знявся в новому кліпі Емінема на пісню із назвою Godzilla. Про це спортсмен повідомив у своєму твіттері.

Відомий американський репер Емінем презентував кліп на пісню Godzilla, яку він записав з репером Juice WRLD. У відеороботі знявся колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон.

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Режисером кліпу виступив 23-річний американський кліпмейкер Коул Беннетт.

За сюжетом кліпу на пісню Godzilla, Тайсон нокаутує музиканта на вулиці.

Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Доктором Дре ще робите великі справи, і це дійсно надихає,
– прокоментував 53-річний боксер.

Фінал кліпу присвячений Juice WRLD, який помер 2 грудня 2019 року від передозування.

Додамо, що менше ніж за добу кліп зібрав понад 10 мільйонів переглядів.

Зазначимо, Майк Тайсон закінчив боксерську кар'єру у 2005 році після двох поразок поспіль – від Денні Вільямса (нокаутом) і Кевіна МакБрайда (технічним нокаутом).

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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