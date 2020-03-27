"Минай" хоче змінити місце матчу з "Динамо" в Кубку України
Першоліговий "Минай" із Закарпаття в 1/2 фіналу Кубка України зіграє з київським "Динамо". Клуб із ужгородщини хоче перенести поєдинок на інший стадіон.
Головний тренер "Минаю" Василь Кобін заявив, що гра може відбутися на стадіоні "Авангард", що в Ужгороді.
Читайте також Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Цей поєдинок стане справжнім святом для шанувальників футболу Закарпаття, і для того, щоб його мало змогу відвідати якомога більше вболівальників, протистояння, сподіваємось, пройде на ужгородському стадіоні "Авангард", трибуни якого значно місткіші, ніж на арені в Минаї. Тим паче, що на "Авангарді" оновлено газон, який тепер відповідає всім вимогам,
– цитує Кобіна сайт УАФ.
Для "Минаю", який базується в однойменному селі, це перший в історії вихід до півфіналу Кубка України.
Що відомо про стадіон "Авангард"?Арена свого часу була домашньою для ужгородського футбольного клубу "Говерла". Стадіон вміщає 12 000 глядачів. На цьому стадіоні збірна України з футболу зіграла перший матч у своїй історії, програвши Угорщині.
Як "Минай" долав шлях до півфіналу
Закарпатський клуб стартував у Кубку України з 1/32 фіналу. У Калуші "Минай" в більшості переміг однойменну команду з рахунком 2:1.
В 1/16 фіналу закарпатці мінімально здолали "Волинь", яка догравала матч у подвійній меншості.
В 1/8 фіналу "Минай"на власному полі вибив команду Прем'єр-ліги України – ПФК "Львів". "Лисиці" знову грали в більшості й перемогли з рахунком 2:0.
Дивіться також Як воротар "Минаю" відбив три пенальті та сам забив у матчі Кубка України: відео
У чвертьфіналі "Минай" у драматичній серії пенальті здолав "Інгулець". Команди догравали поєдинок у меншості, при чому гості були удев'ятьох.
"Минай" – "Динамо": історія зустрічей
Для команд це буде друга зустріч в історії. Вперше клуби зустрілися у минулому розіграші Кубка України.
В 1/8 фіналу "Динамо" переміг "Минай" на виїзді з рахунком 3:1. Господарі на 21 хвилині відкрили рахунок у грі й пішли на перерву з позитивним результатом.
Однак у другому таймі Піварич, Шапаренко та Гармаш забезпечили киянам вихід у наступний раунд.
Дивіться відеоогляд матчу "Минай" – "Динамо"
Півфінальний поєдинок був запланований на 15 квітня, однак гра перенесена на невизначений термін через коронавірус.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Запальний танець ексчемпіона світу боксера Паркера під час карантину: відеосьогодні , 11:00
-
Українські клуби планують вдвічі скоротити зарплату футболістам через карантинсьогодні , 12:51
-
Президент Федерації баскетболу України вимагає вибачень від "Дніпра" – деталі скандалусьогодні , 12:30
-
Поїхав би грати у Росію, можна назад було б не повертатись – гравець "Руху"сьогодні , 13:25
-
Франція – Україна: УАФ покаже матч 1999 року, замість скасованого спарингу – відеосьогодні , 12:47
-
МОК прийняв рішення щодо ліцензій, здобутих спортсменами у відборі до Олімпіади-2020сьогодні , 13:15