"Минай" хоче змінити місце матчу з "Динамо" в Кубку України

Першоліговий "Минай" із Закарпаття в 1/2 фіналу Кубка України зіграє з київським "Динамо". Клуб із ужгородщини хоче перенести поєдинок на інший стадіон.

Головний тренер "Минаю" Василь Кобін заявив, що гра може відбутися на стадіоні "Авангард", що в Ужгороді.

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Цей поєдинок стане справжнім святом для шанувальників футболу Закарпаття, і для того, щоб його мало змогу відвідати якомога більше вболівальників, протистояння, сподіваємось, пройде на ужгородському стадіоні "Авангард", трибуни якого значно місткіші, ніж на арені в Минаї. Тим паче, що на "Авангарді" оновлено газон, який тепер відповідає всім вимогам,

– цитує Кобіна сайт УАФ.

Для "Минаю", який базується в однойменному селі, це перший в історії вихід до півфіналу Кубка України.

Що відомо про стадіон "Авангард"?Арена свого часу була домашньою для ужгородського футбольного клубу "Говерла". Стадіон вміщає 12 000 глядачів. На цьому стадіоні збірна України з футболу зіграла перший матч у своїй історії, програвши Угорщині.

Як "Минай" долав шлях до півфіналу

Закарпатський клуб стартував у Кубку України з 1/32 фіналу. У Калуші "Минай" в більшості переміг однойменну команду з рахунком 2:1.

В 1/16 фіналу закарпатці мінімально здолали "Волинь", яка догравала матч у подвійній меншості.

В 1/8 фіналу "Минай"на власному полі вибив команду Прем'єр-ліги України – ПФК "Львів". "Лисиці" знову грали в більшості й перемогли з рахунком 2:0.

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У чвертьфіналі "Минай" у драматичній серії пенальті здолав "Інгулець". Команди догравали поєдинок у меншості, при чому гості були удев'ятьох.

"Минай" – "Динамо": історія зустрічей

Для команд це буде друга зустріч в історії. Вперше клуби зустрілися у минулому розіграші Кубка України.

В 1/8 фіналу "Динамо" переміг "Минай" на виїзді з рахунком 3:1. Господарі на 21 хвилині відкрили рахунок у грі й пішли на перерву з позитивним результатом.

Однак у другому таймі Піварич, Шапаренко та Гармаш забезпечили киянам вихід у наступний раунд.

Дивіться відеоогляд матчу "Минай" – "Динамо"

Півфінальний поєдинок був запланований на 15 квітня, однак гра перенесена на невизначений термін через коронавірус.

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