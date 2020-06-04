Найкраща баскетболістка Європи: українка Ягупова несподівано переходить у російський клуб
Українська баскетболістка Аліна Ягупова змінить клубну прописку. Гравчиня турецького "Фенербахче" продовжить свою кар'єру у Росії.
Як повідомляє basket.com.ua, у міжсезоння 28-річна Ягупова перейде у новосибірське "Динамо".
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Причини такого рішення Ягупової не повідомляються.
Також у "Динамо" перейде партнерка Ягупової по національній збірній України – Людмила Науменко. Раніше вона виступала за турецький клуб "Чукурова".
Ягупова стала найкращою у Європі
Українська баскетболістка, яка виступає на позиції форварда, стала MVP сезону 2019/20 жіночої Євроліги 2019/20.
Що таке MVP?Most Valuable Player – почесне звання, що надається у низці командних видів спорту гравцеві, який приніс найбільшу користь своїй команді протягом турніру.
У битві за звання найціннішої гравчині сезону капітанка збірної України з баскетболу випередила Емму Меессеман та Аліссу Томас.
У минулому сезоні Ягупова виступала в Туреччині за "Фенербахче". У 18 матчах чемпіонату Туреччини баскетболістка набирала у середньому 18,9 очка за гру.
Новий клуб українок в останні роки не вигравав жодних трофеї на рівні Росії чи Європи.