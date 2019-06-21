Помер перший капітан львівських "Карпат"

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Помер Олександр Філяєв – біографія нападника ФК "Карпати"
Помер перший капітан львівських "Карпат" / fckarpaty.com

У п'ятницю, 21 червня, перестало битися серце колишнього нападника львівських "Карпат", вихованця московського футболу Олександра Філяєва. Він помер на 84 році життя. 26 серпня футболісту виповнилося б 85 років.

У 1963 році, коли було створено "Карпати", Філяєв був одним з найдосвідченіших гравців і став першим капітаном львівської команди.

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У 1963 році й провів за "Карпати" 34 матчі (5 голів). Також виступав за львівський СКА та дрогобицький "Нафтовик".


Олександр Філяєв Фото: fckarpaty.com

"Олександр Євгенович працював 44 роки спершу вчителем фізкультури, а потім трудового навчання, передаючи свій досвід, свою доброту та професіоналізм учням львівської школи №6. Перебуваючи на пенсії, постійно був в курсі усіх подій як в житті "Карпат" так і в українському та міжнародному футболі", – йдеться у повідомленні львівського клубу.

Колектив футбольного клубу "Карпати", ветерани й вболівальники команди висловили щирі співчуття родині Філяєвих.

Про причини смерті легендарного футболіста наразі інформації немає.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Втрати
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