Пятов зізнався, що йому сказав Гвардіола після матчу Ліги чемпіонів

У середу, 18 вересня, "Шахтар" поступився "Манчестер Сіті" в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:3).

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов розповів, про що говорив з Пепом Гвардіолою після закінчення матчу.

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"Я ось з ним (Гвардіолою, – ред. Спорт24) поспілкувався трохи. Він мені сказав: "Ти добре ногами граєш, я знаю, ми готувалися. Ти найкращий", – сказав Пятов Youtube-каналу "Трендець".

У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" 1 жовтня вдома прийматиме загребське "Динамо". В цей же день "Шахтар" на виїзді зіграє з "Аталантою".