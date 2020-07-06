Російський футболіст Іван Заборовський стовідсотково народився у сорочці. Молодий хлопець пережив удар блискавки.

16-річний футболіст виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда". Іван опинився у реанімації після того, як в нього влучила блискавка. Про це повідомляють фанати клубу в інстаграмі.

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У соціальних мережах з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського. Інцидент стався ще 3-го липня на тренуванні.

Що відомо про стан футболіста

У клубі Заборовського повідомили, що станом на 6 липня його стан стабільний. Кардіограма воротаря у нормі. На місці входу і виходу розряду блискавки сильні опіки.

Повідомляється, що загрози життю футболіста немає.

Втім, як повідомляє РБК, генеральний директор клубу Ігор Майоров розповів, що футболіст перебуває у штучній комі.

Також Майоров у коментарі "РИА Новости" заявив, що під час тренування не було грози.

Відразу ж після інциденту співробітники клубу викликали "швидку" та почали надавати потерпілому першу медичну допомогу. Спортсмена вертольотом доставили в один з медичних закладів міста Люберці.