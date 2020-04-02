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Російський тренер розповів, чи міг заразити Усика коронавірусом

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Російський тренер розповів, чи міг заразити Усика коронавірусом / instagram.com/antonkadushin

Олександр Усик зустрічався з Антоном Кадушином, в якого підтвердили коронавірус, до того, як російський тренер заразився COVID-19. Кадушин припустив, де він міг заразитися коронавірусом.

У коментарях у фейсбуці Кадушин відповів на інформацію про те, що міг заразити українця Усика.

Він написав, що зустрівся з Усиком 13 березня. Натомість симптоми з'явилися через 12 днів – 25 березня.

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Вже почали писати, що я хворий контактував з Усиком і він теж хворіє. З Сашком ми зустрілися в день його пресконференції, ще навіть турнір не почався. У мене симптоми з'явилися 25 березня. Наскільки мені відомо, він зараз в ізоляції і тренується. Якби у нього щось було, він би точно не тренувався,
– заявив Кадушин.


Усик та Кадушин у Лондоні / Фото instagram.com/antonkadushin

У ВООЗ повідомляють, що інкубаційний період COVID-19 складає 14 днів, однак деякі лікарі кажуть, що він може тривати до 24 днів.

Росіянин припускає, що заразився 18 березня від тренера збірної Вірменії по боксу, коли летів з Лондона у Росію.

"Я летів поруч з тренером з вірменської команди. Вони летіли в Єреван через Москву, у нього після прильоту до Вірменії виявили вірус. Думаю я заразився саме від нього, тому що по прильоту я був на самоізоляції і нікуди не виходив з дому взагалі", – резюмував Кадушин.


Скриншот

Що відомо про стан Усика

Український боксер тренується в Україні в ізоляції. Наступний бій Олександр проведе проти британця Дерека Чісори.

Бій був запланований на 23 травня, але через пандемію коронавірусу перенесений на невизначений термін.

Час від часу Усик у соцмережах публікує відео свої тренувань. Українець перебуває у відмінній формі.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Олександр Усик Бокс
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