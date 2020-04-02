Російський тренер розповів, чи міг заразити Усика коронавірусом
Олександр Усик зустрічався з Антоном Кадушином, в якого підтвердили коронавірус, до того, як російський тренер заразився COVID-19. Кадушин припустив, де він міг заразитися коронавірусом.
У коментарях у фейсбуці Кадушин відповів на інформацію про те, що міг заразити українця Усика.
Він написав, що зустрівся з Усиком 13 березня. Натомість симптоми з'явилися через 12 днів – 25 березня.
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Вже почали писати, що я хворий контактував з Усиком і він теж хворіє. З Сашком ми зустрілися в день його пресконференції, ще навіть турнір не почався. У мене симптоми з'явилися 25 березня. Наскільки мені відомо, він зараз в ізоляції і тренується. Якби у нього щось було, він би точно не тренувався,
– заявив Кадушин.
Усик та Кадушин у Лондоні / Фото instagram.com/antonkadushin
У ВООЗ повідомляють, що інкубаційний період COVID-19 складає 14 днів, однак деякі лікарі кажуть, що він може тривати до 24 днів.
Росіянин припускає, що заразився 18 березня від тренера збірної Вірменії по боксу, коли летів з Лондона у Росію.
"Я летів поруч з тренером з вірменської команди. Вони летіли в Єреван через Москву, у нього після прильоту до Вірменії виявили вірус. Думаю я заразився саме від нього, тому що по прильоту я був на самоізоляції і нікуди не виходив з дому взагалі", – резюмував Кадушин.
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Що відомо про стан Усика
Український боксер тренується в Україні в ізоляції. Наступний бій Олександр проведе проти британця Дерека Чісори.
Бій був запланований на 23 травня, але через пандемію коронавірусу перенесений на невизначений термін.
Час від часу Усик у соцмережах публікує відео свої тренувань. Українець перебуває у відмінній формі.
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