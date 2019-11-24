Ще один українець може перебратися в "Реал"

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Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков потрапив в сферу інтересів мадридського "Реала".

Як повідомляє DefensaСentral, скаути мадридського клубу протягом декількох років стежать за українцем.

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Наголошується, що "Реал" готовий відмовитися від боротьби за вінгера якщо клуби АПЛ, які також зацікавлені в трансфері футболіста, почнуть піднімати ціну.

Раніше повідомлялося, що в послугах Віктора також зацікавлені топ-клуби німецької Бундесліги: "Баварія" і дортмундська "Боруссія". Говорилося також про інтерес з боку "Галатасарая".

У нинішньому сезоні 22-річний Циганков зіграв в 20 матчах за "Динамо", забивши 5 голів і віддавши 6 результативних передач.

Нагадаємо, "Реалу" також належить контракт українця Андрія Луніна, який на даний момент орендований "Вальядолідом".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Віктор Циганков Реал
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