Стала відома дата, коли Усик дебютує в суперважкій вазі

Український непереможний абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) дебютує в суперважкому дивізіоні 12 або 19 жовтня.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн ESPN. За словами промоутера, бій відбудеться на Wintrust Arena в Чикаго.

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Також промоутер підтвердив, що, найімовірніше, противником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), як і планувалося раніше.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.