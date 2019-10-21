Світоліна різко впала в рейтингу WTA, Ястремська піднялася в топ-25

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / twitter.com/D_Yastremska

В оновленому рейтингу WTA відбулося чимало змін. Особливо що стосується українських тенісисток.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала чималих втрат. Українка опустилася одразу на чотири місця, і тепер лише на восьмому рядку рейтингу.

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Натомість на чотири місця піднялася Даяна Ястремська. Вона тепер у топ-25 світового рейтингу.

У топ-100 є ще дві українки – Леся Цуренко (+1 позиція, 71 місце) та Катерина Козлова (-2 місця, 84 позиція).

Найбільше вверх серед українок піднялася Надія Кіченок – одразу на 14 позицій. Однак вона перебуває поза межами топ-500 – лише 611 місце. Натомість Елізабет Гамалій втратила найбільше – 38 місць. Та відзначимо, що 19-літня тенісистка займає аж 1182 місце.

Щодо першої десятки світового рейтингу, то перші три місця залишилися без змін – австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова та японка Наомі Осака. Наступні зміни пов'язані з падінням в рейтингу Світоліної – канадка Б'янка Андреєску, румунка Сімано Халеп та чешка Петра Квітова піднялися вверх на одну позицію кожна. Одразу на три позиції піднялася вверх швейцарка Белінда Бенчіч, яка теж обійшла Світоліну. Замикає топ-10 американка Серена Вільямс (без змін) та голландка Кікі Бертенс, яка теж опустилася на дві позиції.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Новини Спорту Леся Цуренко
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