У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним
Російський тренер по боксу Антон Кадушин заразився коронавірусом. Він повернувся у Москву з Лондона, де контактував з українським боксером Олександром Усиком.
Кадушин написав в інстаграмі, що перші симптоми у нього з'явилися 25 березня. Через три дні діагноз був підтверджений.
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Тренер зазначив, що його стан оцінюють як стабільний. Із симптомів коронавірусу у Кадушина тільки закладений ніс та температура.
Він пише, що кашлю та ускладнення дихання немає.
18 березня Кадушин був у Лондоні на ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри. Турніри призупинили через пандемію.
Перед поверненням у Росію Кадушин зустрівся з Олександром Усиком.
Що цікаво, два тижні тому Кадушин у своєму інстаграмі заявив, що коронавірусу немає, а існує тільки "хеппівірус" – вірус щастя.
Усик та коронавірус
- Олександр зробив декілька заяв про COVID-19, за що був розкритикований своїми підписниками.
- Зокрема, Олександр закликав людей надалі ходити до храмів. Хоча в умовах пандемії влада просить утриматися від місць масового скупчення.
- Окрім того, боксер жартома порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.
- Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак спортсмен заявив, що ходитиме до церкви щонеділі та зустрічатиметься зі своєю дружиною.
- Ексфутболіст збірної України Євген Левченко розкритикував позицію Усика. Також боксеру "дісталося" від тенісиста Сергія Стаховського.
- Наступний бій Олександра проти Дерека Чісори (23 травня) офіційно перенесено на невизначений термін.
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