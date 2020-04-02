У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним

Російський тренер по боксу Антон Кадушин заразився коронавірусом. Він повернувся у Москву з Лондона, де контактував з українським боксером Олександром Усиком.

Кадушин написав в інстаграмі, що перші симптоми у нього з'явилися 25 березня. Через три дні діагноз був підтверджений.

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Тренер зазначив, що його стан оцінюють як стабільний. Із симптомів коронавірусу у Кадушина тільки закладений ніс та температура.

Він пише, що кашлю та ускладнення дихання немає.

18 березня Кадушин був у Лондоні на ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри. Турніри призупинили через пандемію.

Перед поверненням у Росію Кадушин зустрівся з Олександром Усиком.

Що цікаво, два тижні тому Кадушин у своєму інстаграмі заявив, що коронавірусу немає, а існує тільки "хеппівірус" – вірус щастя.

Усик та коронавірус

Олександр зробив декілька заяв про COVID-19, за що був розкритикований своїми підписниками.

Зокрема, Олександр закликав людей надалі ходити до храмів. Хоча в умовах пандемії влада просить утриматися від місць масового скупчення.

Окрім того, боксер жартома порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.

Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак спортсмен заявив, що ходитиме до церкви щонеділі та зустрічатиметься зі своєю дружиною.

Ексфутболіст збірної України Євген Левченко розкритикував позицію Усика. Також боксеру "дісталося" від тенісиста Сергія Стаховського.

Наступний бій Олександра проти Дерека Чісори (23 травня) офіційно перенесено на невизначений термін.

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