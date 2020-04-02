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У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним

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У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним / instagram.com/antonkadushin

Російський тренер по боксу Антон Кадушин заразився коронавірусом. Він повернувся у Москву з Лондона, де контактував з українським боксером Олександром Усиком.

Кадушин написав в інстаграмі, що перші симптоми у нього з'явилися 25 березня. Через три дні діагноз був підтверджений.

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Тренер зазначив, що його стан оцінюють як стабільний. Із симптомів коронавірусу у Кадушина тільки закладений ніс та температура.

Він пише, що кашлю та ускладнення дихання немає.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо

Допис, поширений Антон Кадушин (@antonkadushin)

18 березня Кадушин був у Лондоні на ліцензійному турнірі на Олімпійські ігри. Турніри призупинили через пандемію.

Перед поверненням у Росію Кадушин зустрівся з Олександром Усиком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus

Допис, поширений Антон Кадушин (@antonkadushin)

Що цікаво, два тижні тому Кадушин у своєму інстаграмі заявив, що коронавірусу немає, а існує тільки "хеппівірус" – вірус щастя.

Усик та коронавірус

  • Олександр зробив декілька заяв про COVID-19, за що був розкритикований своїми підписниками.
  • Зокрема, Олександр закликав людей надалі ходити до храмів. Хоча в умовах пандемії влада просить утриматися від місць масового скупчення.
  • Окрім того, боксер жартома порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.
  • Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак спортсмен заявив, що ходитиме до церкви щонеділі та зустрічатиметься зі своєю дружиною.
  • Ексфутболіст збірної України Євген Левченко розкритикував позицію Усика. Також боксеру "дісталося" від тенісиста Сергія Стаховського.
  • Наступний бій Олександра проти Дерека Чісори (23 травня) офіційно перенесено на невизначений термін.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус COVID-19 Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
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