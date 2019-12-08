Українка стала чемпіонкою світу з тайського боксу

957 Читать новость на русском
Олена Овчинникова / facebook.com/pg/lenaHunter

Українка Олена Овчинникова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC. Овчинникова перемогла француженку Сінді Сільвестр.

Бій відбувся на турнірі у Львові. 5-раундовий поєдинок завершився перемогою українки одноголосним рішенням суддів.

Дивіться також: Українець Бурсак в драматичному бою двічі відправляв суперника в нокдаун, але програв: відео

На старті поєдинку Овчинникова відправила Сільвестр у нокдаун та мала перевагу у наступних раундах.

Українка протягом бою атакувала француженку короткими серіями й мала декілька нагод достроково завершити поєдинок.


Фото: скріншот інстаграму @lenaovchynnikova

Що відомо про Олену Овчинникову? Професійна кікбоксерка, спеціалістка зі змішаних бойових мистецтв. Чемпіонка Європи зі змішаних бойових мистецтв у найлегшій ваговій категорії за версією ISKA (2009 рік), чемпіонка світу з кікбоксингу за версією WKA (2008, 2010 роки) та ISKA (2009, 2010 роки).

Чемпіонка Європи з кікбоксингу та тайського боксу за версією ISKA (2007 рік). Чемпіонка світу серед професіоналів з кікбоксингу за версією WKF (2010, 2016 роки). Чемпіонка світу з тайського боксу муей-тай за найпрестижнішою версією WBC (2014 рік) та WMC-D1 у ваговій категорії 54 кг. (2015 рік)

Це стане сюрпризом, – Епіфаній про архієреїв УПЦ МП, які можуть перейти до ПЦУ
сьогодні
5679
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:25 Британський Кличко: підсумки реваншу Джошуа – Руїс
Михайло Гема 101
7 грудня 22:54 Яремчук та Безус своїми голами принесли перемогу "Генту": відео
Юрій Семенюк 936
7 грудня 18:10 Кубок світу з біатлону-2019: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 1673
7 грудня 14:40 З Уайта зняли звинувачення у використанні допінгу, він претендент на пояс WBC
Юрій Семенюк 517
7 грудня 14:07 Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри
Вісент Луїс 446
Новини
Більше новин
Залиште відгук