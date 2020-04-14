Всі футболісти італійського клубу одужали від коронавірусу
В італійській "Сампдорії" всі футболісти вилікувалися від коронавірусу. У команді COVID-19 був підтверджений у шести гравців.
Хороші новини повідомив головний тренер генуезців Клаудіо Раньєрі, інформує Radio Anch'io Sport.
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"Всі наші гравці вилікувалися. Було неприємно чути, що вони захворіли, але здорово, що мені вдавалося спілкуватися з кожним з них", – зізнався Раньєрі.
У березні позитивний тест на коронавірус здали:
- Маноло Габб'ядіні;
- Альбін Екдаль;
- Мортен Торсбі;
- Антоніо Ла Гуміна;
- Фабіо Депаолі;
- Бартош Берешінскі.
Маноло Габб'ядіні став другим футболістом із Серії А, який заразився COVID-19, слідом за Даніеле Ругані з "Ювентуса".
До речі УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Чемпіонат Італії безстроково припинений через пандемію коронавірусу. Відновлення матчів Серії А відкладено на невизначений термін.
В Італії продовжили карантин для спортивних змагань на невизначений термін.
Станом на 14 квітня в Італії підтверджено 159 516 випадків зараження коронавірусом. Померло 20 465 осіб.
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