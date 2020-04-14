Всі футболісти італійського клубу одужали від коронавірусу

В італійській "Сампдорії" всі футболісти вилікувалися від коронавірусу. У команді COVID-19 був підтверджений у шести гравців.

Хороші новини повідомив головний тренер генуезців Клаудіо Раньєрі, інформує Radio Anch'io Sport.

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"Всі наші гравці вилікувалися. Було неприємно чути, що вони захворіли, але здорово, що мені вдавалося спілкуватися з кожним з них", – зізнався Раньєрі.

У березні позитивний тест на коронавірус здали:

Маноло Габб'ядіні;

Альбін Екдаль;

Мортен Торсбі;

Антоніо Ла Гуміна;

Фабіо Депаолі;

Бартош Берешінскі.

Маноло Габб'ядіні став другим футболістом із Серії А, який заразився COVID-19, слідом за Даніеле Ругані з "Ювентуса".

До речі УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Чемпіонат Італії безстроково припинений через пандемію коронавірусу. Відновлення матчів Серії А відкладено на невизначений термін.

В Італії продовжили карантин для спортивних змагань на невизначений термін.

Станом на 14 квітня в Італії підтверджено 159 516 випадків зараження коронавірусом. Померло 20 465 осіб.

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