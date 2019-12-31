Збірна України серед ветеранів зустрілася зі звільненими полоненими – фото
Збірна України з футболу серед ветеранів провела зустріч зі звільненими полоненими. Зустріч пройшла у військовому госпіталі в Києві.
Про це повідомляє сторінка збірної України серед ветеранів в Facebook.
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Головне про обмін полоненими
- Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.
- Розпочався великий обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану в 2014 році.
- Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна буде працювати над новим обміном полоненими, щоб на Батьківщину вже повернулися усі бранці з Росії, анексованого Криму та окупованого Донбасу.
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