Збірна України стала чемпіоном світу з пейнтболу, обігравши на турнірі росіян

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Збірна України з пейнтболу перемогла на Чемпіонаті світу
Збірна України з пейнтболу перемогла на Чемпіонаті світу / фото Ярослава Янушевича

Збірна України з пейнтболу в категорії 40+ стала чемпіоном світу з пейнтболу. Це сталося вперше в історії.

Чемпіонат світу з пейнтболу відбувався в Амстердамі 26-27 вересня. Українці потрапили в одну групу зі збірними Польщі, Латвії, Габону та США. Саме на груповій стадії українці програли єдиний матч на турнірі – збірній США. Однак три перемоги над рештою суперників дозволили нашій команді вийти в плей-офф з другого місця.

Склад збірної України: Ярослав Янушевич (капітан), Олександр Приступов, Сергій Дмитрук, Дмитро Конобас, Віталій Кутняков, Сергій Сировець, Сергій Куріпко, Євген Марінченко, Олександр Лавров, Оксана Янушевич (піт-зона), Віктор Тогаев (організатор).

На стадії 1/4 фіналу збірна України потрапила на Росію – п’ятиразового чемпіона світу. Але українці перемогли 4:3. З таким же рахунком у півфіналі вони здолали збірну Німеччини.

У фіналі турніру довелося грати проти збірної Франції. Українці довели гру до переможного результату.

"При рахунку 3:2 на нашу користь на останній хвилині зустрічі, виходячи на поле ми розуміли, що суперник буде вимушений ризикувати, щоб зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм. Але ми не дали такої можливості й поступово вибиваючи суперників, довели гейм до кінця, залишившись на полі у повному складі", – прокоментував цю перемогу капітан збірної України Ярослав Янушевич.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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