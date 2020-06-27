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21 рік тому Віталій Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу: відео
26 червня , 12:19 21 рік тому Віталій Кличко завоював перший в історії України пояс чемпіона світу: відео
Софія Кулай
Феєрверки, тисячі людей на вулиці і сльози Клоппа: як святкують чемпіонство "Ліверпуля" – відео
26 червня , 11:55 Феєрверки, тисячі людей на вулиці і сльози Клоппа: як святкують чемпіонство "Ліверпуля" – відео
Михайло Гема
Шалене святкування "Ліверпуля", видатний бій Кличка: головні новини спорту 26 червня
08:00, сьогодні Шалене святкування "Ліверпуля", видатний бій Кличка: головні новини спорту 26 червня
Фінал Кубка України офіційно перенесли зі Львова: де відбудеться матч
15:54, 26 червня Фінал Кубка України офіційно перенесли зі Львова: де відбудеться матч
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У тренера "Волині" Тлумака виявили COVID-19
14:21, 26 червня У тренера "Волині" Тлумака виявили COVID-19
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