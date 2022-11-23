Медведчука продовжать судити в Україні: як проходитиме процес

Переданого Росії кума Путіна продовжать судити в Україні. Процес здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.

Кримінальне переслідування в Україні народного депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука продовжується. Державного зрадника передали Росії в рамках обміну.

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Як проходитиме процес суду

Колегія суддів Личаківського районного суду Львова розпочала спеціальне судове провадження стосовно народного депутата України. Медведчука обвинувачують у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території.

Спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого. Судовий розгляд обвинувального акту у справі проводитиметься у закритому судовому засіданні задля уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом.

Що відомо про справу Медведчука

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