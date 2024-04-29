Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним у справі Сольського

Днями міністру аграрної політики Миколі Сольському вручили підозру за фактом привласнення державних земель. Наразі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у цій справі.

Сольському вручили підозру у заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Також його викрили на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.

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Підозрюють у незаконному заволодінні державною землею

Як повідомили вдень, 29 квітня, у САП, слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тисяч гектарів вартістю 291 мільйон гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів ще на 190 мільйонів гривень

Згідно з рішенням суддів:

до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень;

до одного з посібників – тримання під вартою із заставою у 5 мільйонів гривень;

до іншого посібника – застава у розмірі 7,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Сольського: основне