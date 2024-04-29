Суд обрав запобіжні заходи іншим підозрюваним у справі Сольського

29 квітня 2024, 19:30
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Джерело:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Днями міністру аграрної політики Миколі Сольському вручили підозру за фактом привласнення державних земель. Наразі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у цій справі.

Сольському вручили підозру у заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Також його викрили на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.

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Підозрюють у незаконному заволодінні державною землею

Як повідомили вдень, 29 квітня, у САП, слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тисяч гектарів вартістю 291 мільйон гривень та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тисячі гектарів ще на 190 мільйонів гривень

Згідно з рішенням суддів:

  • до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень;
  • до одного з посібників  –  тримання під вартою із заставою у 5 мільйонів гривень;
  • до іншого посібника –  застава у розмірі 7,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Сольського: основне

  • Злочинна група діяла у 2017 – 2021 роках. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) розкрили, як "працювали" злочинці та які ролі виконували учасники схеми. Сольський, до речі, звинувачення заперечує та заявляє, що підозра помилкова.
  • За даними слідства, у 2017 році Сольський, який був власником низки сільгоспкомпаній, вирішив заволодіти землею на користь приватного агрохолдингу. Мова про ділянки, які перебували у використанні двох держпідприємств у Сумській області.
  • Серед них – ДП "Надія" та "Іскра", за якими ще 1953 року було закріплено близько 5 800 гектарів землі. Їм висунули обвинувачення за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
  • Водночас Сольський написав заяву про відставку. Документ датований 25 квітня, тобто заява написана вже після оголошення Сольському підозри у корупції.
  • Зранку 26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському – тримання під вартою із можливістю внесення застави. За міністра Сольського уже внесли заставу. Її розмір становив понад 75 мільйонів гривень. Ексміністр аграрної політики вийшов із СІЗО.

Автор: Маргарита Волошина