Справа Майдану: ексберкутівців залишать під вартою і не обмінюватимуть
Колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться.
Таке рішення прийняв Святошинський райсуд Києва після чергового розгляду кримінального провадження.
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Під вартою залишать Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна.
Про те, що колишніх силовиків не обмінюватимуть, повідомив у фейсбуці і проросійський адвокат Валентин Рибін.
Українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут",
– заявив він.
Що було раніше
- Тристороння контактна група у Мінську 23 грудня домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх".
- Про те, що колишнім працівникам "Беркуту" готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це, ймовірно, мали клопотати прокурори. Відповідне розпорядження їм дало керівництво ГПУ.
- Після цього громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" звернулася до Володимира Зеленського не допустити обмін п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану. В організації повідомили, що видачею ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство і вчинити "ревізію оцінки Революції Гідності". А це в результаті може призвести до зміни курсу України з проєвропейського на проросійський.
Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану
- Раніше з СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, під домашній арешт.
- Сергію Тамтурі, який також є фігурантом справи, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід.
- Раніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова.
- Ще троє обвинувачених колишніх беркутівців – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін – досі перебувають у СІЗО.