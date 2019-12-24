Справа Майдану: ексберкутівців залишать під вартою і не обмінюватимуть

Колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться.

Таке рішення прийняв Святошинський райсуд Києва після чергового розгляду кримінального провадження.

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Під вартою залишать Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна.

Про те, що колишніх силовиків не обмінюватимуть, повідомив у фейсбуці і проросійський адвокат Валентин Рибін.

Українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут",

– заявив він.

Що було раніше

Тристороння контактна група у Мінську 23 грудня домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх".

Про те, що колишнім працівникам "Беркуту" готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це, ймовірно, мали клопотати прокурори. Відповідне розпорядження їм дало керівництво ГПУ.

​Після цього громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" звернулася до Володимира Зеленського не допустити обмін п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану. В організації повідомили, що видачею ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство і вчинити "ревізію оцінки Революції Гідності". А це в результаті може призвести до зміни курсу Україн и з проєвропейського на проросійський.

Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану