14:41
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Справа Майдану: ексберкутівців залишать під вартою і не обмінюватимуть

      110 Читать новость на русском
      Ексберкутівців не обмінюватимуть, а залишать під вартою / hromadske.ua

      Колишніх беркутівців, звинувачених у розстрілі Майдану, залишать під вартою до 14 січня. Передача екссиловиків у межах обміну полонених не відбудеться.

      Таке рішення прийняв Святошинський райсуд Києва після чергового розгляду кримінального провадження.

      Читайте також: Контактна група погодила умови звільнення й обміну полоненими до кінця року: відео

      Під вартою залишать Олега Янішевського, Сергія Зінеченка і Павла Аброськіна.

      Про те, що колишніх силовиків не обмінюватимуть, повідомив у фейсбуці і проросійський адвокат Валентин Рибін.

      Українська сторона викреслює зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут", 
      – заявив він.

      Що було раніше

      • Тристороння контактна група у Мінську 23 грудня домовилася про обмін полонених у форматі "всіх на всіх".
      • Про те, що колишнім працівникам "Беркуту" готують зміну запобіжного заходу, стало відомо зі ЗМІ напередодні. Про це, ймовірно, мали клопотати прокурори. Відповідне розпорядження їм дало керівництво ГПУ.
      • ​Після цього громадська організація "Родина Героїв Небесної сотні" звернулася до Володимира Зеленського не допустити обмін п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах Майдану. В організації повідомили, що видачею ексберкутівців Росія хоче розколоти суспільство і вчинити "ревізію оцінки Революції Гідності". А це в результаті може призвести до зміни курсу України з проєвропейського на проросійський.

      Що відомо про покарання ексберкутівців, причетних до розстрілу Майдану

      • Раніше з СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській, під домашній арешт.
      • Сергію Тамтурі, який також є фігурантом справи, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід.
      • Раніше Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екскомандира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова.
      • Ще троє обвинувачених колишніх беркутівців – Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін – досі перебувають у СІЗО.
      Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
      сьогодні
      15319
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики СІЗО Беркут Революція Гідності Небесна Сотня Новини Києва Обмін полоненими
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:28 Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році
      Анастасія Лукашевська 65
      сьогодні , 13:00 Какие риски ждут украинскую экономику в 2020 году
      Сергій Фурса 591
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1056
      сьогодні , 12:00 Скільки українці сплачують на утримання держави
      Ціна держави 814
      сьогодні , 08:40 США почали боротися з "Північним потоком-2" надто пізно, – CNBC
      Світові Медіа 779
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук