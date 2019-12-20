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      Справа підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко: в Апеляційному суді зчинилася сутичка

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      / Скріншот з відео

      У Києві в Апеляційному суді виникла сутичка між силовиками та прихильниками підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Причиною заворушень стало те , що Кузьменко відмовилася виходити із зали Апеляційного суду. Раніше стало відомим, що суд так і не зміг розглянути її апеляцію.

      Як розповів у своєму телеграм-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук, Юлія Кузьменко відмовлялася виходити з зали Апеляційного суду, і після того спецпризначенці почали зачистку.

      На кадрах, які опублікувала у своєму фейсбуці Алла Мартинюк, спецпризначенці намагалися зайти до зали, однак активісти та ветерани війни на Донбасі їх вирішили затримати на вході. На відео чутно, що правоохоронці не мають жодних розпізнавальних знаків.

      Увага ненормативна лексика! Справа підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко: відео зачистки зали Апеляційного суду 

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      Теги: Новини України Юлія Кузьменко Вбивство Павла Шеремета Апеляційний суд Києва
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