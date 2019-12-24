Справа проти Садового: що про це думає президент

Мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу під час випуску новин "Про головне" прокоментував справу щодо будівництва індустріального парку у Рясному.

Андрій Садовий розповів, що спеціалізована прокуратура отримала те, що вона мала отримати. Його адвокати змогли розбити все "в пух та прах".

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За його словами, справу знову хочуть продовжити, тому він під час Ради громад мав розмову з президентом Зеленським, який проінформований щодо цього питання.

Також він був подивований, що виявляється ця справа ще рухається. Бо я би хотів, щоби людина, яка заснувала компанію СТР – пан Реймонд, який створив 96 індустріальних парків в Європі й дав роботу для 70 тисяч людей, щоб він приїхав в Україну, зустрівся з президентом і цей кейс був розв’язаний,

– заявив Андрій Садовий.

"Щоб ми показали всьому світу, що ми готові приймати інвестиції й ми не будемо створювати проблем для інвесторів. Тому що у Львові 3 тисячі робочих місць так і не створені, тому що 4 роки прокуратура створювала проблеми. Тому, я думаю, така зустріч має відбутися. Я думаю, що ті люди, які це робили, повинні також понести покарання. Держава наймає прокурорів, а вони замість того, щоб розслідувати справу, створюють проблеми", – додав Садовий.

Мер Львова розповів, що насправді Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася в суд, щоб місто розірвало всі угоди з СТР. Забуваючи, що компанія заплатила кошти, платить податки і є чесними набувачами землі, яку вона купили для створення індустріального парку. Наступний її крок – це інвестиція 100 мільйонів євро.



Андрій Садовий

"Коли це говориш прокурорам, то в них якась ніби пилина, вони цього не чують. Для них робочі місця, інвестиції, ВВП – цього немає. Вони, певно, виконували якісь команди. Я би дуже хотів, щоб таке розслідування було проведено. Тому що в залежності від цього ми будемо розуміти, чи підуть інвестиції в Україну. Сьогоднішні показники не є дуже позитивними. Ми не маємо того росту ВВП, про який ми мріяли, не маємо рівня оплати праці, який має бути, не маємо тих надходжень в бюджет. А ми можемо це мати, нам треба показати світу, що в нашій країні є правила гри", – підсумував Андрій Садовий.

Що відомо про справу САП щодо Садового:

► САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом 21 листопада.

► Загалом, це старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру, коли її очолював Юрій Луценко. У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю. Ціна була 54 мільйони гривень. На думку прокурорів, це мало становити 140 мільйонів гривень.

► Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати. Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку,а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю. Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

► За словами Андрія Садового, компанія СТР досі чекає на можливість почати свою роботу, вони готові були вкласти 50 млн євро і звести 3 тис роб місць. прокурори вимагали заставу 50 млн.

► Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

До слова, компанія була готова вкласти у парк 50 мільйонів євро і створити 3 тисячі робочих місць. Більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням.

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Більше про позицію Андрія Садового щодо відставки Мальського – читайте тут.

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Читайте думку політика щодо грального бізнесу.

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