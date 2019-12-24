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      Справа проти Садового: що про це думає президент

      Актуальне інтерв'ю 119 Читать новость на русском

      Мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі 24 каналу під час випуску новин "Про головне" прокоментував справу щодо будівництва індустріального парку у Рясному.

      Андрій Садовий розповів, що спеціалізована прокуратура отримала те, що вона мала отримати. Його адвокати змогли розбити все "в пух та прах".

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      За його словами, справу знову хочуть продовжити, тому він під час Ради громад мав розмову з президентом Зеленським, який проінформований щодо цього питання.

      Також він був подивований, що виявляється ця справа ще рухається. Бо я би хотів, щоби людина, яка заснувала компанію СТР – пан Реймонд, який створив 96 індустріальних парків в Європі й дав роботу для 70 тисяч людей, щоб він приїхав в Україну, зустрівся з президентом і цей кейс був розв’язаний,
      – заявив Андрій Садовий.

      "Щоб ми показали всьому світу, що ми готові приймати інвестиції й ми не будемо створювати проблем для інвесторів. Тому що у Львові 3 тисячі робочих місць так і не створені, тому що 4 роки прокуратура створювала проблеми. Тому, я думаю, така зустріч має відбутися. Я думаю, що ті люди, які це робили, повинні також понести покарання. Держава наймає прокурорів, а вони замість того, щоб розслідувати справу, створюють проблеми", – додав Садовий.

      Мер Львова розповів, що насправді Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася в суд, щоб місто розірвало всі угоди з СТР. Забуваючи, що компанія заплатила кошти, платить податки і є чесними набувачами землі, яку вона купили для створення індустріального парку. Наступний її крок – це інвестиція 100 мільйонів євро.

      Андрій Садовий
      Андрій Садовий

      "Коли це говориш прокурорам, то в них якась ніби пилина, вони цього не чують. Для них робочі місця, інвестиції, ВВП – цього немає. Вони, певно, виконували якісь команди. Я би дуже хотів, щоб таке розслідування було проведено. Тому що в залежності від цього ми будемо розуміти, чи підуть інвестиції в Україну. Сьогоднішні показники не є дуже позитивними. Ми не маємо того росту ВВП, про який ми мріяли, не маємо рівня оплати праці, який має бути, не маємо тих надходжень в бюджет. А ми можемо це мати, нам треба показати світу, що в нашій країні є правила гри", – підсумував Андрій Садовий.

      Що відомо про справу САП щодо Садового:

      САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом 21 листопада.

      ► Загалом, це старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру, коли її очолював Юрій Луценко. У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю. Ціна була 54 мільйони гривень. На думку прокурорів, це мало становити 140 мільйонів гривень.

      Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати. Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку,а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю. Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

      За словами Андрія Садового, компанія СТР досі чекає на можливість почати свою роботу, вони готові були вкласти 50 млн євро і звести 3 тис роб місць. прокурори вимагали заставу 50 млн.

      ► Вищий антикорупційний суд обрав меру Львова Андрію Садовому заставу, яка у 50 разів менша тої, про яку клопатали у САП.

      До слова, компанія була готова вкласти у парк 50 мільйонів євро і створити 3 тисячі робочих місць. Більше про індустріальний парк у Львові читайте за посиланням.

      Садовий про відставку голови Львівської ОДА

      Мер Львова Андрій Садовий розповів, що за пів року співпраці з головою Львівської облдержадміністрації Маркіяном Мальським останній був дуже конструктивним у питаннях Львова. За словами Садового, у нього з Мальським були нормальні робочі відносини, а якщо якісь питання й виникали, то легко вирішувалися.

      Більше про позицію Андрія Садового щодо відставки Мальського – читайте тут.

      Садовий про закриття грального бізнесу

      З 20 грудня в Україні на державному рівні почали боротьбу нелегальним гральним бізнесом. Почали масово закривати всі заклади. Це в прямому ефірі 24 каналу прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий, який зазначив, що працює правоохоронна система

      Читайте думку політика щодо грального бізнесу.

      Садовий про боротьбу корупцією

      Україна за рівнем корупції є лідером серед європейських країн. Про це говорять на всіх великих зустрічах, коли зустрічаються очільники держав. Тож у президента немає іншого варіанту, як бути максимально відстороненим і дати можливість працювати правоохоронній системі.

      Читайте позицію Садового про зняття недоторканності тут.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Андрій Садовий Антикорупційний суд Новини Львова Інвестиції Справа Садового
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