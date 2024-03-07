В ОП відповіли, чи справді росіяни цілилися по делегації Зеленського і прем'єра Греції в Одесі

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відповів західним журналістам, чи справді Росія хотіла вбити Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час їхнього візиту в Одесу.

Нагадаємо, 6 березня український президент і грецький прем'єр побували в Одесі. Окупанти вдарили за 500 метрів від їхнього кортежу.

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Що кажуть в ОП про обстріл Одеси

Це справді було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? (...) Ви не можете виключати, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя,

– сказав Жовква в інтерв'ю CNN.

Він додав, що ракету запустили з тимчасово окупованого Криму. До одеського порту вона долетіла менш ніж за три хвилини.

"Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – сказав Жовква.

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Деталі обстрілу української і грецької делегацій 6 березня