В ОП відповіли, чи справді росіяни цілилися по делегації Зеленського і прем'єра Греції в Одесі
Джерело:Reuters
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква відповів західним журналістам, чи справді Росія хотіла вбити Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час їхнього візиту в Одесу.
Нагадаємо, 6 березня український президент і грецький прем'єр побували в Одесі. Окупанти вдарили за 500 метрів від їхнього кортежу.
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Що кажуть в ОП про обстріл Одеси
Це справді було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? (...) Ви не можете виключати, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя,
– сказав Жовква в інтерв'ю CNN.
Він додав, що ракету запустили з тимчасово окупованого Криму. До одеського порту вона долетіла менш ніж за три хвилини.
"Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – сказав Жовква.
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Деталі обстрілу української і грецької делегацій 6 березня
- Грецьке видання Protothema зазначило, що вибух стався за 150 метрів від кортежу. У CNN навели цифру у 500 метрів.
- Високі гості не постраждали, але відчули вибухову хвилю. Вони були біля порту, коли туди вдарили окупанти.
- Росіяни заявили, що гатили по безпілотних катерах у порту. У США та ЄС засудили цю цинічну атаку.
- Зеленський сказав, що росіянам байдуже, куди бити. Міцотакіс сказав про обстріл так: "Для нас це найкраще, найяскравіше нагадування про те, що тут йде справжня війна, яка зачіпає не тільки фронт".
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що внаслідок атаки по Одесі 6 березня загинуло п'ятеро людей. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк вважає, що російська атака не пов'язана з візитом.
- У будь-якому випадку очевидно, що удар по Одесі під час перебування там делегації досить цинічний. Росія прагне залякати Україну та світ, демонструючи свої "можливості".