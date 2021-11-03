Справу про напад в "Укрексімбанку" передали в суд без ключових доказів, – адвокат "Схем"

Прокуратура завершила розслідування нападу на журналістів програми "Схеми" в "Укрексімбанку". Справу передали до суду. Втім, адвокат потерпілих звернув увагу на кілька нюансів.

Прокурори не долучили до матеріалів справи ключових доказів. Про це повідомив Анатолій Попов, який представляє захист журналіста та оператора "Схем".

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У чому Попов вбачає загрозу

Адвокат пояснив, що мовиться про оригінали аудіозапису інциденту та відео нападу, яке вдалося відновити журналістам. На цих кадрах видно, зокрема, що співробітник банку скрутив та повалив оператора Олександра Мазура.

Справу відправили у суд, але без ключових доказів. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні,

– застеріг Попов.

"Зникла" найтяжча стаття

Захисник потерпілих також звернув увагу на те, що у процесі підготовки обвинувального акту з нього "зникла" найтяжча стаття – про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За неї "світить" обмеження або позбавленням волі на строк до 3 років. "Розслідування справи за статтею про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином", – зазначив Попов.

Що відомо про напад на журналістів в "Укрексімбанку"

7 жовтня журналісти "Схем" записували інтерв'ю з тодішнім главою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Одне з питань не сподобалося посадовцю, через це охорона установи напала на знімальну групу.

Охоронці забрали в оператора дві камери й вилучили з них картки пам'яті. Записи повністю видалили. Втім, згодом журналістам таки змогли їх відновити. Згодом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Пізніше Мецгер публічно вибачився й заявив, що сам шокований своїми діями. 11 жовтня чоловік написав заяву на звільнення зі своєї посади, аби відновити довіру до "Укрексімбанку".

Підозрюваним у справі обрали запобіжні заходи. Мецгера та його прессекретаря Володимира Пікалова відправили під нічний домашній арешт. Начальник служби безпеки банку Ігорь Тельбізов відбувся особистим зобов'язанням.

Згодом правоохоронці повідомили про підозру ще одному чоловіку, який фігурує у нападі на журналістів "Схем". Ним виявився начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку.

Захист планує оскаржувати відповідне рішення. Адже інші статті, за якими відкрита справа, є кримінальними проступками. Вони передбачають спрощений порядок розслідування й значно меншу відповідальність за скоєне.