У США на американську військову напали афганські біженці
Джерело:ABC News
У Сполучених Штатах на американську військовослужбовицю напали біженці з Афганістану. Жінка раніше брала участь в евакуації людей з Кабула.
Після повідомлення військової про напад на неї Федеральне бюро розслідувань почало вивчати цю справу.
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У США афганці напали на військову
Американська військова повідомила, що на неї "напала група афганських біженців". Інцидент трапився у селі Донья Ана, що у штаті Нью-Мексико, на аванпості армії США Fort Bliss.
Саме там розмістили евакуйованих з Афганістану людей. А військовослужбовиця брала участь у вивезенні людей з Кабула.
ФБР почало проводити розслідування інциденту. Командування запевнило, що на базі активізували заходи безпеки – посилення освітлення, патрулювання безпеки.Зверніть увагу! США після приходу влади "Талібану" залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років. Бойовики можуть використовувати їх для репресій для місцевого населення.
Ситуація в Афганістані: коротко
- США вивели всіх своїх військових з Афганістану. 15 серпня таліби заявили про захоплення влади там. Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку та покинув країну.
- Бойовики закликали іноземців покинути державу. Єдиним способом виїхати був аеропорт Кабула. Люди йшли на відчайдушні кроки, аби покинути країну.
- Згодом бойовики здійснили теракти, у яких загинуло щонайменше 170 людей.
- Опісля таліби оголосили загальну амністію для урядовців зокрема. 7 вересня заявили про формування уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.