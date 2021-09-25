У США на американську військову напали афганські біженці

У Сполучених Штатах на американську військовослужбовицю напали біженці з Афганістану. Жінка раніше брала участь в евакуації людей з Кабула.

Після повідомлення військової про напад на неї Федеральне бюро розслідувань почало вивчати цю справу.

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У США афганці напали на військову

Американська військова повідомила, що на неї "напала група афганських біженців". Інцидент трапився у селі Донья Ана, що у штаті Нью-Мексико, на аванпості армії США Fort Bliss.

Саме там розмістили евакуйованих з Афганістану людей. А військовослужбовиця брала участь у вивезенні людей з Кабула.

ФБР почало проводити розслідування інциденту. Командування запевнило, що на базі активізували заходи безпеки – посилення освітлення, патрулювання безпеки.

Ситуація в Афганістані: коротко

США вивели всіх своїх військових з Афганістану. 15 серпня таліби заявили про захоплення влади там. Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку та покинув країну.

Бойовики закликали іноземців покинути державу. Єдиним способом виїхати був аеропорт Кабула. Люди йшли на відчайдушні кроки, аби покинути країну.

Згодом бойовики здійснили теракти, у яких загинуло щонайменше 170 людей.

Опісля таліби оголосили загальну амністію для урядовців зокрема. 7 вересня заявили про формування уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.