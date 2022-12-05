США буцімто модернізували HIMARS: в ОПУ заперечили "зраду"

Закордонні ЗМІ повідомляють буцімто США модернізували HIMARS, аби Україна не могла бити по території Росії. Це абсолютна нісетниця, яка незрозуміло для чого з'являється.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що військовий за допомогою Gepard збив російську ракету.

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Безглузда публікація

Подоляк зазначив, що публікації про те, що США спеціально зробили свою зброю гіршою – безглузді. Інакше це означає, що світ не хоче, аби перемогла демократія, аби перемогла країна, яка захищається в рамках міжнародного права, а перемогли окупанти, які вчиняли воєнні злочини, а тепер треба зберегти їм обличчя й гарантувати безпеку.

У цій війні має виграти або "чорне", або "біле", або Росія, як територія зла, або Україна, яка захищає свою територію в рамках міжнародного права. Головне, захищає право на суверенне життя, щоб ми собі для себе казали, що ми хочемо йти в НАТО, в Євросоюз. Що ми є Європейською нацією, що в нас є свій культурний простір, свій мовний простір, свій літературний простір, свої герої, яких ми поважаємо,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Перемовини лише після перемоги

Він продовжив, що ми не допустимо того, що окупанти прийшли на наші території, зруйнували тут усе, вбили наших людей, дітей, ґвалтували їх, і їм нічого за це не буде. Ми виженемо ворога за межі нашої держави. І коли вони переступлять наш кордон й опиняться на своїй території, тоді ми зможемо сісти за стіл перемовин.

"З одного боку столу ми, з іншого боку – представники окупанта, який був вигнаний з території України, а поруч сидите посередниками треті країни. Обговорімо воєнні злочини, репарації, транскордонні стосунки між нами й Росією, вашу участь у забезпеченні міжнародного права на території Росії й України, гарантії безпеки для України. Це може бути військовий альянс, але я не розумію, навіщо нашим партнерам казати, що все йде не так", – наголосив Подоляк.

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