США готові скликати Радбез ООН у випадку агресії Росії проти України

21 січня 2022 , 08:31
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Джерело:

24 канал

Вашингтон працює з партнерами в ООН щодо ситуації з Україною. США будуть готові скликати Раду безпеки у випадку загострення агресії зі сторони Росії.

Відповідну заяву про можливість скликання Радбезу ООН на брифінгу зробила постійна представниця США при всесвітній організації Лінда Томас-Грінфілд.

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За агресії Росії США готові скликати Радбез ООН

Постпред США повідомила, що її країна взаємодіє з державами-членами в Раді безпеки щодо питання загострення ескалації зі сторони Росії проти України на регулярній основі.

Коли час прийде, ми будемо готові внести це питання до Ради безпеки ООН,
– зазначила Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, Росія продовжує скупчувати війська та техніку біля кордонів України. 20 січня у мережі показали нові супутникові фото, які це підтверджують.

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Автор: Наталія Пристанська