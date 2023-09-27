Насипатимемо десятки ракет за добу: військовий експерт припустив, як ЗСУ використають ATACMS

Американські ЗМІ та українська влада повідомляють, що Сполучені Штати наближаються до надання Збройним Силам ракет ATACMS. В центрі обговорень – касетна версія цієї ракети, яка здатна допомогти у деокупації півдня України.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він вкотре підкреслює, що довгоочікуване надання ракет ATACMS справді може змінити хід війни.

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Як працюють ракети ATACMS

Сполучені Штати мають на озброєнні 6 типів ракети ATACMS: 3 фугасні й 3 касетні.

Принцип дії фугасних снарядів полягає в тому, що під час вибуху виділяється величезна кількість енергії, сконцентрована в одній точці. Ці ракети можуть уражати цілі на відстані 300 кілометрів і є дуже необхідними для Збройних Сил.

"Такі ракети можуть ефективно знищувати пункти управління противника. Як правило, знаходяться в підвалах або інших укріплених об'єктах, які потрібно пробивати одним потужним ударом", – пояснив військовий експерт.

Серед касетних ATACMS, які за повідомленням Financial Times, мають надійти Збройним Силам, є більш потужні з дальністю до 160 кілометрів, і менш потужні, але зі збільшеною до 290 кілометрів.

Якою є тактика застосування касетних ATACMS

Для того, щоб зрозуміти, як Сили оборони використовуватимуть касетні ATACMS, достатньо уявити, що окупованою територією рухається танкова або мотопіхотна колона.

"Якщо по колоні запустити фугасною ATACMS, вона дощенту знищить одну машину, а інші залишаться неушкодженими. Якщо ж використати касетну ATACMS, то сама вона машину не знищить, але сотні дрібних кульок, що вилітають з касет із шаленим прискоренням, проб'ють паливні баки та посічуть двигуни усіх машин в радіусі 130 – 150 метрів", – описав дію ракет Черник.

Велика перевага американських балістичних ракет над авіаційними ракетами на зразок Storm Shadow полягає в тому, що для їхнього перезаряджання потрібно всього 15 – 20 хвилин, тоді як винищувач із авіаціною ракетою може атакувати цілі лише раз на кілька годин.

Петро Черник про особливості ракет ATACMS: дивіться відео

"За умовну добу Сили оборони зможуть "насипати" по ворогу десятки або й навіть сотні ATACMS. Завдяки ним можна вибити всю логістику росіян на відстані 300 кілометрів і не дозволити їхній техніці постачати на передову зброю, їжу та медикаменти", – припустив військовий експерт.

Головне питання полягає в тому, скільки ATACMS передадуть Україні Сполучені Штати. Навіть кілька десятків таких ракет були б дуже корисними для Збройних Сил, однак для перелому у війні їх потрібні сотні.

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