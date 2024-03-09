Європа має бути готовою до виходу США з НАТО, якщо Трамп стане президентом, – The Telegraph

Країни Європи повинні підготуватися до можливого виходу США з НАТО у разі, якщо Дональд Трамп знову стане президентом. Ймовірність такого сценарію все більше непокоїть політиків.

Свої побоювання висловила низка дипломатів з країн-членів НАТО. На їх думку, європейським столицям необхідно "здійснити планування" і переглянути поточний оборонний потенціал у світлі загроз з боку Трампа.

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До чого готуватися світу

Дональд Трамп раніше вже заявляв, що "заохочуватиме" Росію атакувати членів НАТО, які не виконали свої фінансові зобов'язання. Водночас колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон передбачив, що Трамп спробує вийти з альянсу, якщо його переоберуть президентом.

Минулого місяця журналісти The Telegraph писали, що уряд Великої Британії не має плану на випадок розвитку такого сценарію. Однак інші країни почали розуміти, що приготування все ж мають бути зроблені.

Один з європейських дипломатів сказав, що коментарі Трампа звичайно викликають занепокоєння і "ніхто не знає, що він збирається робити далі".

Вплив Трампа на НАТО

Посадовці переконані, що країни НАТО повинні "спланувати" сценарій дій на випадок, якщо Трамп послабить відданість США європейським союзникам.

Однак диполомати також зазначають, що в НАТО стало значно більше країн, які досягли цільового показника у 2% ВВП, витрачених на оборону. Таким чином члени НАТО можуть сказати Трампу, що він отримав те, чого хотів.

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