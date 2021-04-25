США і НАТО розпочали операцію виведення військ з Афганістану

Сполучені Штати й НАТО вже почали виводити війська з баз в Афганістані. Хоча раніше повідомляли, що виведення мало стартувати 1 травня та завершитися 11 вересня.

У планах Вашингтона та Альянсу припинити свою військову присутність в цій країні. Про початок виведення військ 25 квітня повідомив командувач військами США і НАТО в Афганістані генерал Скотт Міллер.

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Виведення військ США та НАТО з Афганістану

Ми вже почали здійснювати вивід з деяких баз,

– заявив генерал.

За словами Міллера, покинуті бази не будуть демонтувати. Натомість ухвалили рішення на безоплатній основі передати їх у розпорядження армії Афганістану.

Зокрема, Сполучені Штати мають намір передати 3 військові бази та 1 аеропорт афганським національним силам оборони й безпеки протягом найближчих 2 тижнів. Такі дії є частиною плану виведення на Байдена з Афганістану.

Які заяви щодо Афганістану робили раніше США та НАТО