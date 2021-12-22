США не братимуть участь у "Норманді", але допоможуть з її реалізацією, – Держдеп

22 грудня 2021 , 11:44
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Джерело:

Держдеп США

У Держдепартаменті США заявили, що Вашингтон наразі не планує долучатися до нормандського формату. Однак має намір його підтримувати.

Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо "Норманді" зробила помічниця держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід.

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Держдеп про США і "Норманді"

За словами Донфрід, головною метою її візиту до Києва, Москви та Брюсселя було повідомити, що США готові сприяти реалізації мінських угод і підтримувати нормандський формат.

Водночас вона наголосила, що наразі питання про долучення Вашингтона до нормандського формату не на порядку денному. "Мова йде про підтримку США поточного дипломатичного процесу, який вже ведеться", – уточнила помічниця Блінкена.

Нагадаємо, Донфрід 13 грудня зустрілася у Києві з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Далі вона вирушила до Москви, де поспілкувалася з представниками російського МЗС і заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. На завершення свого турне помічниця держсекретаря США відвідала Брюссель.

Україна хоче, аби США долучився до норманського формату

  • Володимир Зеленський під час виступу після саміту Східного партнерства у Брюсселі заявив про готовність до прямих переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним.
  • Глава держави також зазначив, що для зрушень у норманському форматі до нього могли б долучитися США. Інший варіант – створити окрему платформу для тристоронніх переговорів за участю Вашингтона.
  • Глава фракції "слуг" Давид Арахамія розповів, що Україна розглядає 2 нових можливих сценарії мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Один з них – участь США у "Норманді".

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Автор: Наталія Пристанська