США нібито модифікували HIMARS перед відправкою до України: чи реальний це сценарій

Нещодавно з'явилась інформація, що коли американці передавали Україні артилерійський ракетний комплекс HIMARS, то нібито запровадили на них певні обмеження. Тепер на тій зброї неможливо використовувати далекобійні ракети дальністю 300 кілометрів.

Проте в цьому немає великої зради, адже мається на увазі не механічне рішення, яке могли вчинити американці. Як відомо, сучасне озброєння має програмну компоненту, яка забезпечує боєздатність машин. HIMARS теж мають програмне рішення і воно доволі гнучке. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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США ймовірно намагались зберегти певну інформацію

Він зазначив, що HIMARS мають певне програмне забезпечення. Для того, щоб з нього не можна було запускати, умовно кажучи, ракети ATACMS, відповідний програмний блок відносно розрахунку пуску ракети, можливо просто вилучити.

Це робиться під час інсталяції, коли обирається, що завантажити у комп'ютер цього HIMARS,

– розповів експерт.

На його думку, американцями це ймовірно було зроблено для того, щоб зберегти певну інформацію, підстрахуватися від можливих ризиків.

"США передавали HIMARS Україні ще влітку. Тоді ситуація на фронті була абсолютно іншою, ніж зараз, і могла повернутися у будь-який бік", – зауважив Катков.

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Американці доволі прагматичні

Він вважає, що американці доволі прагматичні, і якщо вони знають, що це не буде використовуватись, навіщо це встановлювати.

Водночас як тільки буде прийняте рішення щодо передачі ATACMS і вони нарешті потраплять до України, до них буде додаватись "флешка", яку підімкнуть до комп'ютера HIMARS і буде інстальоване нове програмне забезпечення – з повним функціоналом,

– зазначив він.

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