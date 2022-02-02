США обговорюють з союзниками новий пакет допомоги Україні

Влада США обговорює з союзниками та партнерами новий пакет економічної допомоги Україні. Зокрема, відповідні розмови ведуть на рівні лідерів країн.

Заяву про додаткову допомогу Україні від США та партнерів зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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США говорять зі союзниками про нову допомогу Україні

Ми обговорюємо з союзниками та партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях,

– зазначила Псакі.

Вона додала, що триває обговорення наступних кроків з колегами з американського уряду та представниками урядів країн-партнерів.

Речниця Білого дому наголосила, що США вже надали Україні значний обсяг допомоги. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.

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