США обговорюють з союзниками новий пакет допомоги Україні
Джерело:CNBC Television
Влада США обговорює з союзниками та партнерами новий пакет економічної допомоги Україні. Зокрема, відповідні розмови ведуть на рівні лідерів країн.
Заяву про додаткову допомогу Україні від США та партнерів зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
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США говорять зі союзниками про нову допомогу Україні
Ми обговорюємо з союзниками та партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях,
– зазначила Псакі.
Вона додала, що триває обговорення наступних кроків з колегами з американського уряду та представниками урядів країн-партнерів.
Речниця Білого дому наголосила, що США вже надали Україні значний обсяг допомоги. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.
Військова допомога від США: коротко
- Останнім часом Вашингтон вже кілька разів доставляв Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси.
- Вперше літак з американським озброєнням сів у Києві у ніч на 22 січня. Він привіз, зокрема, 90 тонн летальної зброї.
- Ввечері 23 січня у "Борисполі" приземлився другий борт з військовою допомогою – доставили 80 тонн летального озброєння.
- Третя партія допомоги від США прибула в Україну 25 січня – передали сучасне обладнання та боєприпаси для Збройних сил.
- Вже 28 січня прилетів четвертий літак із допомогою. Олексій Резніков заявив, що тоді в Україну привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- П'ятий літак приземлився на українській землі 31 січня. Він доставив понад 80 тонн озброєння.
- Останній, шостий вантаж із військовою допомогою прибув в Україну 1 лютого. До Києва доставили 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.