США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, – Білий дім

14 січня 2022 , 15:02
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Білого дому

Штати опублікують дані їхньої розвідки про плани Кремля щодо України. Ймовірно мовитиметься про фабрикацію підстав, щоб висунути звинувачення Україні.

Звинувачення могли стосуватись подій на Сході України. Про це 14 січня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. 

До теми Росія хоче спровокувати Україну для конфлікту зі сторони Придністров'я, – розвідка

Штати оприлюднять дані розвідки про плани Кремля 

Салліван заявив, що Кремль міг сфабрикувати підстави для того, щоб звинуватити державу в "підготовці неминучої атаки на російські сили на Сході України"

Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (Росія – 24 канал) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин, 
 – заявив Салліван.  

До речі, раніше у США заявили – не думають, що Кремль зважився на військові дії проти України.

14 січня українська розвідка заявила, що Росія готує провокації проти своїх же військових. Кремль виношує хитрий план звинуватити потім у цих провокаціях Україну. Зокрема мовиться про провокації зі сторони Придністров'я. 

Що цьому передувало

Столтенберг відповів на збільшення військ Росії біля України – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська