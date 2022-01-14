США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, – Білий дім

Штати опублікують дані їхньої розвідки про плани Кремля щодо України. Ймовірно мовитиметься про фабрикацію підстав, щоб висунути звинувачення Україні.

Звинувачення могли стосуватись подій на Сході України. Про це 14 січня заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Штати оприлюднять дані розвідки про плани Кремля

Салліван заявив, що Кремль міг сфабрикувати підстави для того, щоб звинуватити державу в "підготовці неминучої атаки на російські сили на Сході України".

Ми бачили цей сценарій у 2014 році. Вони (Росія – 24 канал) готують його знову. Адміністрація матиме додаткові деталі щодо того, що ми бачимо в плані створення приводу, якими ми поділимося протягом наступних 24 годин,

– заявив Салліван.

До речі, раніше у США заявили – не думають, що Кремль зважився на військові дії проти України.

14 січня українська розвідка заявила, що Росія готує провокації проти своїх же військових. Кремль виношує хитрий план звинуватити потім у цих провокаціях Україну. Зокрема мовиться про провокації зі сторони Придністров'я.

Що цьому передувало

Вперше про розміщення військ Росії біля кордону з Україною повідомила американська преса у жовтні 2021 року.

Олексій Данілов наприкінці 2021 року заявив, що біля кордону з Україною перебуває 122 тисячі військових Росії. Проте запевнив, що в Україні не ведуть прямої підготовки до початку військової агресії у найближчий день, адже всі необхідні підготовчі етапи у країні пройшли.

13 січня у Білому домі заявили, що глава Пентагону Ллойд Остін підтвердив міністру оборони Олексію Резнікову непохитну підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України.

Також українська розвідка заявила, що командування Кремля навіть почало перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі. Зокрема, окремі формування виводять на полігони.

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