США поки не бачать у Росії намірів на деескалацію, – Пентагон

Наразі Росія не демонструє намірів до деескалації. У Вашингтоні повідомили, що уважно стежать за діями Москви щодо України.

Про це розповів контрадмірал Джон Кірбі, офіційний представник Пентагону. Ситуація в Україні, кажуть у військовому відомстві, залишається напруженою.

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Зараз Росія не має намірів йти на деескалацію

Ми стежимо за ситуацією дуже уважно. Цілком ясно, що Росія зараз не має намірів йти на деескалацію,

– заявив Кірбі.

Тим часом у Держдепі США наголосили, що Вашингтон не має наміру йти на поступки Росії щодо так званих "гарантій безпеки". За словами речника дипвідомства Неда Прайса, будь-які кроки Сполучені Штати обговорюватимуть зі своїми союзниками.

США не мають наміру вводити війська в Україну

Раніше у Пентагоні заявили, що США не мають наміру вводити свої війська в Україну. У разі вторгнення Росії на українську території Вашингтон, передусім, вдарить економічними санкціями.

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Президент Байден провів закриті перемовини з європейськими лідерами по відеозв'язку. Темою було скупчення російських військ біля кордону України.

Держдеп дозволив американським дипломатам добровільний виїзд з України, проте евакуації американських громадян наразі не планують.

Тим часом війська США привели у стан підвищеної готовності до перекидання в Європу.

Також США вже передали дві партії летальної зброї в Україну.

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