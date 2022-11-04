Режиму Кіма прийде кінець, – США попередили КНДР через ядерні погрози

У США попередили КНДР, що будь-яка ядерна атака проти союзників Америки призведе до "кінця режиму" Кім Чен Ина. Пентагон попередив Північну Корею всього через декілька годин після того, як КНДР випробувала балістичну ракету.

Глава Пентагону Ллойд Остін провів зустріч зі своїм південнокорейським колегою Лі Чон Супом. Під час зустрічі Остін сказав, що будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників є неприпустимою.

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США попередили КНДР після чергових провокацій

КНДР створює напругу в регіоні, де союзниками США є Південна Корея і Японія. У США попередили, що використання нестратегічної зброї призведе до кінця режиму Кіма.

Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включаючи використання нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма,

– сказав Остін.

Обидва міністри заявили, що вони стурбовані нещодавніми ракетними запусками з боку КНДР. Остін закликав Північну Корею "припинити таку діяльність і почати серйозний діалог".

При цьому він підкреслив, що Пентагон наразі не планує змінювати свою позицію у регіоні.

КНДР здійснила ряд провокацій

Наприкінці жовтня – на початку листопада КНДР вдалася до нових провокацій та погрожує ядерною зброєю США і Південній Кореї.

28 жовтня Північна Корея здійснила ракетний запуск у напрямку Японії. КНДР випустила дві ракети малої дальності.

2 листопада стало відомо, що КНДР випустила відразу 10 балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря. Це сталось під час спільних повітряних навчань США та Південної Кореї.

3 листопада Північна Корея знову запустила балістичні ракети в напрямку Східного моря. У Японії спрацювала відповідна система попередження.

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