Загроза потужного удару: які посольства зачинилися в Україні

Посольство США у середу, 20 листопада, попередило про можливий потужний удар Росії по Україні цього дня. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що загроза дійсно існує.

Голова ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що росіяни місяцями запасалися ракетами для серії обстрілів України. Посольства яких країн тимчасово закрилися після попереджень про можливий обстріл, повідомляє 24 Канал.

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Які посольства в Україні не працюватимуть 20 листопада

Першим про можливий обстріл 20 листопада оголосило посольство США.

Воно попередило, що через це відомство буде закрито цього дня. А ще закликало своїх громадян, які перебувають на території України, під час повітряних тривог перебувати в укриттях.

Наступним таку заяву зробило посольство Іспанії. Воно також не працюватиме 20 листопада.

Згодом до цього списку приєдналися представництва Італії та Греції.

Водночас у США зауважили, що їхня інформація про обстріл не пов'язана із ядерними погрозами Кремля напередодні.