Рано робити висновки: у США відреагували на відео з "живим" адміралом Соколовим

27 вересня 2023, 11:28
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Джерело:

"Голос Америки"

Українські військові 22 вересня завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Під час удару міг загинути командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов.

Російські пропагандисти 26 вересня оприлюднили відео, на якому командувач Чорноморським флотом нібито в онлайн режимі був присутній на колегії російського міноборони.

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Білий дім знає про відео пропагандистів із Соколовим

У США відреагували на відео пропагандистів із Соколовим. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії.

Однак, за її словами, ще зарано щось коментувати.

Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати,
– відповіла Карін Жан-П'єр.

Що відомо про ліквідацію адмірала Соколова

  • 22 вересня українські військові завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Через три дні українські військові повідомили про ліквідацію адмірала Соколова та ще багатьох російських офіцерів.
  • Після того, як пропагандисти опублікували відео з нібито живим командувачем Чорноморського флоту, українські військові заявили, що уточнюють інформацію про смерть Соколова.
  • Міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN сказав, що якщо Соколов помер, "це хороша новина для всіх". Водночас він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова.
  • Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що наразі зарано робити висновки, чи Соколов дійсно живий. За його словами, росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, як це було у випадку з ліквідацією крейсера "Москва".
  • 27 вересня рух спротиву на окупованих територіях "Атеш" повідомив нові деталі щодо Соколова. У повідомленні мовиться, що ставленик Росії в окупованому Севастополі Міхаїл Развожаєв довів розпорядження Москви про необхідність поширювати чутки, що командувач Чорноморського флоту Соколов вступив у змову з Силами оборони України для знищення свого штабу.

Автор: Михайло Гема