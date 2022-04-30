Сприймаємо всерйоз, – Нуланд про погрози Путіна ядерною війною та підготовку США

Вікторія Нуланд заявила, що США серйозно сприймають погрози Володимира Путіна ядерною війною. Водночас якщо Москва це зробить, то вже не оговтається від наслідків.

Відповідну заяву заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд зробила в інтерв'ю росЗМІ, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що погрози Росії ядерною війною – надзвичайно безвідповідальна поведінка для країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН.

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Не дай Боже, щоб Путін або його генерали реально були готові прийняти таке рішення. На жаль, від початку цього конфлікту ми вже зрозуміли, що погрози Путіна слід сприймати всерйоз,

– заявила Нуланд.

Вона запевнила, що США та наші союзники готуються й до такого розвитку подій. Водночас якщо Росія дійде до застосування ядерної зброї, це буде військовий злочин таких масштабів, від наслідків якого не оговтається ні сам Путін, ні загалом Росія.

Загрози застосування ядерної зброї у США не бачать

У Штатах активно слідкують за ядерним потенціалом Росії. У Міноборони США повідомили ЗМІ, що спостереження тривають щодня. Однак, попри погрози Кремля, США наразі не бачать загрози застосування ядерної зброї.

Президент Джо Байден під час виступу 28 квітня також прокоментував погрози Путіна. Лідер США наголосив, що не варто так просто говорити про ядерну зброю. Заяви Росії Байден назвав провалом Путіна.

У ЦРУ раніше заявляли, що до погроз Кремля застосувати ядерну зброю не можна ставитися легковажно. Водночас достатню кількість практичних доказів, що це може статися, наразі не фіксують.

Борис Джонсон – прем'єр Великої Британії – зауважив, що, на його думку, Путін не наважиться використати ядерну зброю. За словами Джонсона, навіть чергові невдачі Росії на полі болі не спровокують такий розвиток подій.

Ллойд Остін – глава Пентагону – наголосив, що російська "ядерна риторика" є дуже небезпечною. Переможців у ядерній війні не буде.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з боку Росії емоції так і ллються. Зокрема, Кремль вже почав погрожувати ядерною війною. Водночас це свідчить про одне: Росія розуміє, що справа не йде до її перемоги. Тим часом Україна не боїться жодних погроз.

В Офісі Президента також вважають, що Путін не застосує стратегічну ядерну зброю. Олексій Арестович зауважив, що у такому випадку реакція США, Великої Британії та інших країн буде одразу. У бік Росії також "щось" може полетіти.

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