США сумніваються, що Німеччина піде на жорсткі санкції проти Росії, – Bloomberg

18 січня 2022 , 18:48

Джерело:

Bloomberg

У США вважають, що ситуація навколо "Північного потоку-2" і зростальний вплив Росії можуть стати приводом для розбіжностей з Німеччиною. Американці обговорюють цю проблему.

Один з колишніх чиновників у коментарі з агентством Bloomberg заявив, що у Вашингтоні сумніваються в готовності Берліна запровадити жорсткий пакет санкцій проти Москви.

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Своєю чергою депутат Бундестагу Нільс Шмід зазначив, що, зважившись на потужніші кроки, Європі доведеться заплатити високу ціну, включаючи проблеми з постачання енергоносіїв.

Є вагомі причини не робити цього (запроваджувати жорсткий пакет санкцій – 24 канал),
– додав він.

Зверніть увагу! Сенат США у січні вже опублікував проєкт санкцій, що стосуються президента Росії. Їх запровадять при нападі на Україну. Обмеження стосуються заборони в'їзду в США та замороження активів.

Санкції проти Росії: що відомо

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Автор: Олег Васьків