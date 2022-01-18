США сумніваються, що Німеччина піде на жорсткі санкції проти Росії, – Bloomberg

У США вважають, що ситуація навколо "Північного потоку-2" і зростальний вплив Росії можуть стати приводом для розбіжностей з Німеччиною. Американці обговорюють цю проблему.

Один з колишніх чиновників у коментарі з агентством Bloomberg заявив, що у Вашингтоні сумніваються в готовності Берліна запровадити жорсткий пакет санкцій проти Москви.

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Своєю чергою депутат Бундестагу Нільс Шмід зазначив, що, зважившись на потужніші кроки, Європі доведеться заплатити високу ціну, включаючи проблеми з постачання енергоносіїв.

Є вагомі причини не робити цього (запроваджувати жорсткий пакет санкцій – 24 канал),

– додав він.

Санкції проти Росії: що відомо

Європейський Союз 13 січня знову продовжив пакет економічних санкцій проти Росії через агресію у бік України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року.

Однак Захід підготує нові серйозніші санкції, якщо Москва наважиться на нове вторгнення.

Наприклад, американський дипломат Курт Волкер заявляв, що законопроєкти з новими обмеженнями проти Росії Конгрес Сполучених Штатів може ухвалити дуже швидко.

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