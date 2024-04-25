Можна замаскувати, – військовий оглядач про таємне постачання американських ATACMS

США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Та ця зброя – важливий додатковий інструмент для ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що раніше перша партія ATACMS з дальністю 160 кілометрів з касетними боєголовками надійшла непублічно. Він додав, що ніхто не змушує американців перераховувати кожну номенклатуру озброєння. До слова, спочатку Пентагон був проти передання ATACMS Україні.

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"Можуть бути непублічними. Можна замаскувати постачання ATACMS, наприклад, під боєприпаси для HIMARS. Принаймні, на рівні обговорення, це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками", – наголосив Шарп.

Військовий оглядач додав, що, коли були поставлені перші касетні моделі, то тоді лунали заяви, які натякали на найближчі постачання цієї зброї.

Багато того, що перераховано в пакеті на мільярд, навіть терміновіше, ніж ATACMS,

– додав військовий оглядач.

США оголосили новий пакет допомоги для України на 1 мільярд доларів у межах закону, який підписав Джо Байден. ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, Сполучені Штати Америки уперше передадуть Україні ATACMS великої дальності або армійські тактичні ракетні системи. Восени 2023-го року США уже передавали ці далекобійні ракети. Проте, вони були середньої дальності.

Мовиться як про ракети для ППО, так і про снаряди. А також – звичайні ракети для HIMARS, які вдень та вночі виконують важливі завдання. Наприклад, ураження російської артилерії.

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