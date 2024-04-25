Можна замаскувати, – військовий оглядач про таємне постачання американських ATACMS
США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Та ця зброя – важливий додатковий інструмент для ЗСУ.
Про це 24 Каналу заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що раніше перша партія ATACMS з дальністю 160 кілометрів з касетними боєголовками надійшла непублічно. Він додав, що ніхто не змушує американців перераховувати кожну номенклатуру озброєння. До слова, спочатку Пентагон був проти передання ATACMS Україні.
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"Можуть бути непублічними. Можна замаскувати постачання ATACMS, наприклад, під боєприпаси для HIMARS. Принаймні, на рівні обговорення, це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками", – наголосив Шарп.
Військовий оглядач додав, що, коли були поставлені перші касетні моделі, то тоді лунали заяви, які натякали на найближчі постачання цієї зброї.
Багато того, що перераховано в пакеті на мільярд, навіть терміновіше, ніж ATACMS,
– додав військовий оглядач.
Мовиться як про ракети для ППО, так і про снаряди. А також – звичайні ракети для HIMARS, які вдень та вночі виконують важливі завдання. Наприклад, ураження російської артилерії.
ATACMS для України: що відомо
- Володимир Зеленський підтвердив, що в новому пакеті американської допомоги будуть ATACMS. Президент України зазначив, що ЗСУ спробують компенсувати пів року затримки допомоги.
- Стало відомо, що США передали ATACMS Україні у межах пакета військової допомоги у березні 2024-го року. Сума допомоги була у 300 мільйонів доларів. За даними ЗМІ, ЗСУ уперше вдарили цими ракетами 17 квітня по військовому аеродрому росіян у тимчасово окупованому Криму.
- У Пентагоні підтвердили інформацію, що далекобійні ракети ATACMS уже в Україні. Джо Байден у лютому таємно схвалив передачу цього озброєння. Згодом його доставили до української держави.
- Надання далекобійних ракет підтвердили й у Білому домі. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі зазначив, що країна продовжить постачати ATACMS Україні.