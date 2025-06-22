Атака Сполучених Штатів викликала бурхливу реакцію. Як зауважив 24 Каналу речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, чимало людей говорили, що почалася третя світова війна.

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Чи готується США до війни

Вранці 22 червня міністр оборони США та інші високопосадовці провели пресконференцію, під час якої розповіли деталі операції. Вони підкреслили, що удари по Ірану не є початком тривалої війни. США зробили те, що хотіли й не планують подальших дій.

Не тільки опоненти, але й прихильники Трампа не були задоволені. Вони не хочуть ще однієї війни. Тому риторика, яка надходить з Білого дому, має на меті заспокоїти тих, хто перебуває у коаліції з президентом,

– сказав речник Українського конгресу Америки.

Разом з цим зрозуміло, що Іран залишається спонсором тероризму по всьому світі. Він відповідальний або підтримував майже всі великі терористичні акції з 1980-их років. Тепер потрібен ще більший захист для американських військових баз та інших об'єктів.

Нагадаємо, над ранком 22 червня Дональд Трамп виступив зі зверненям у якому повідомив, що США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Він назвав це "історичним моментом" і додав, що всі американські літаки вже перебувають за межами повітряного простору Ірану.