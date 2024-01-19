Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет: США уникнули шатдауну
Джерело:Білий дім
Джо Байден підписав проєкт закону про тимчасове фінансування уряду. Так у США знову уникнули часткового шатдауну, тобто тимчасового призупинення роботи окремих федеральних органів.
Відповідна новина з'явилась на сайті Білого дому 19 січня 2024 року. Перед цим Палата представників та Сенат США підтримали тимчасовий бюджет.
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Байден підписав проєкт закону про тимчасовий бюджет
У Білому домі розповіли, що президент США підписав проєкт закону, який дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня.
Варто зауважити, що лідери Конгресу вже погодили постійний бюджет. Однак розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному проєкті закону про фінансування.
Варто зауважити, що це вже друге відтермінування з початку нинішнього фіскального року у США (він починається 1 жовтня 2023 року). Воно покликане дати Конгресу більше часу, щоб погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що передбачають 12 окремих законопроєктів.
Допомога від США Україні: останні новини
- Конгрес США ще не проголосував за допомогу Україні. Ще восени Джо Байден попросив у Конгресу виділити понад 100 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд – мають піти на допомогу Україні.
- Цей пакет об'єднали з безпекою на кордоні США, проте республіканці та демократи не могли дійти згоди щодо кордону з Мексикою.
- Проте вже 17 січня Джо Байден провів зустріч з керівництвом Конгресу та заявив, що схвалення військової допомоги для України таки підтримає більшість.
- Видання The Wall Street Journal писало, що Байден погодився піти на посилення імміграційної політики та укріпити південний кордон країни, щоб забезпечити виділення допомоги Україні.
- Член Республіканської партії Борис Пінкус заявив, що Конгрес може ухвалити рішення про допомогу Україні вже 19 січня або 2 лютого. Детальніше про це – читайте за посиланням.