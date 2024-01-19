Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет: США уникнули шатдауну

Джо Байден підписав проєкт закону про тимчасове фінансування уряду. Так у США знову уникнули часткового шатдауну, тобто тимчасового призупинення роботи окремих федеральних органів.

Відповідна новина з'явилась на сайті Білого дому 19 січня 2024 року. Перед цим Палата представників та Сенат США підтримали тимчасовий бюджет.

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Байден підписав проєкт закону про тимчасовий бюджет

У Білому домі розповіли, що президент США підписав проєкт закону, який дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня.

Варто зауважити, що лідери Конгресу вже погодили постійний бюджет. Однак розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному проєкті закону про фінансування.

Варто зауважити, що це вже друге відтермінування з початку нинішнього фіскального року у США (він починається 1 жовтня 2023 року). Воно покликане дати Конгресу більше часу, щоб погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що передбачають 12 окремих законопроєктів.

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