Найбільша програма за обсягами: США оголосили про скерування 6 мільярдів на зброю для України
Довгоочікувана 60-мільярдна допомога нашій державі, яку схвалили США, уже найближчим часом буде відчутною для українських бійців на фронті. Голова Пентагону заявив про закупівлю зброї за частину пакета підтримки.
За словами Ллойда Остіна, міноборони Сполучених Штатів спрямує 6 мільярдів на виготовлення, зокрема, засобів перехоплення для ППО NASAMS і Patriot. Замовлення отримають компанії американського військо-промислового комплексу. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію брифінгу посадовця.
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США скеровує 6 мільярдів на зброю для України
Остін називає цей пакет допомоги в рамках ініціативи підтримки України найбільшим в історії США. Водночас він наголошує на тому, що допомогу нашій державі слід поставити на стійку основу.
Я радий оголосити про виділення 6 мільярдів доларів в рамках ініціативи допомоги Україні. Це допоможе нам закуповувати зброю, яка виробляється в США. Це найбільший пакет допомоги,
– заявив голова оборонного відомства.
Як зазначає очільник Пентагону, 6-мільярдний пакет підтримки включатиме:
- критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot;
- більше безпілотних літальних апаратів та іншого обладнання;
- велику кількість артилерійських боєприпасів та ракет "земля – повітря".
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Як американський Конгрес зволікав з допомогою
- Восени 2023 року президент Джо Байден вніс законопроєкт про виділення загалом 106 мільярдів на національну безпеку США. Зокрема, на допомогу Україні, Ізраїлю, країнам Тихоокеанського регіону та укріплення кордону.
- Після пів року дискусій 20 квітня 2024 року Палата представників американського парламенту все ж проголосувала за виділення понад 60 мільярдів з цього пакета на допомогу нашій державі.
- Уже 24 квітня за ініціативу проголосував Сенат та її підписав очільник Білого дому Байден. У Вашингтоні неодноразово наголошували, що в найкоротші терміни доправлять необхідну для Сил оборони України зброю в нашу державу.