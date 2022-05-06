США відправлять Україні ударних безпілотників Switchblade на понад 17 мільйонів доларів

Сполучені Штати Америки активно допомагають Україні боротися проти росіян. Вже незабаром ми отримаємо від партнерів новий подарунок, який дуже не сподобається ворогу.

Міністерство оборони США повідомило про надання Україні чергової важливої військової допомоги. Наші герої отримають потужну зброю для ефективної ліквідації російських окупантів.

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Безпілотники для України

Як повідомили у Міноборони США, вони уклали контракт на виробництво безпілотників Switchblade, які згодом передадуть для України. Сума угоди з виробниками склала 17,8 мільйона доларів. Як повідомив представник відомства, Росія не збирається зупиняти війну проти України, тому ударні безпілотники – важлива та необхідна допомога для наших воїнів.

Також повідомляється, що ця партія дронів буде придбана та доставлена в Україну в рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, яке було прийняте у рамках додаткового фінансування для України. Відповідний законопроєкт було ухвалено в середині березня.

У Міноборони США повідомили, що наразі вже виділили понад 136 мільйонів доларів з тих 300, які передбачені законом. Загалом допомогу Україні нададуть через 8 контрактів, наші герої отримають безпілотники, високоточну зброю, пристрої для комунікації, медичне обладнання, харчування та біноклі. Окрім того, передбачається заміна американських запасів снарядів для Javelin і Stinger, а також компонентів боєприпасів.

Зараз тривають переговори щодо "Стінгерів" та пов'язаних з ними компонентів. Ми плануємо надати цей пакет підтримки до кінця травня. Щодо "Джавелінів", то питання вже вирішене, – заявив представник Міноборони США.

Дрон Switchblade: основна інформація та використання ЗСУ

Ця американська зброя може вражати ціль на відстані у кілька миль. Зазвичай її мішенями стають танки та інша бронетехніка. Тактичний безпілотний комплекс розробляє компанія AeroVironment. Безпілотник Switchblade називають дроном-камікадзе, адже він вражає ціль методом самознищення.

Одна з головних переваг Switchblade – мобільність. Комплекс дуже малий та компактний, його можна носити навіть у рюкзаку. Наразі існує дві модифікації цих дронів – Switchblade 300 та Switchblade 600. Наші герої ЗСУ вже показали, як вправно б'ють ворога за допомогою Switchblade – виробник подарував бійцям сотню комплексів до Великодня.

Допомога від США: останні новини

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе віртуальну зустріч із лідерами країні G7. Запрошення на нараду отримав і президент України Володимир Зеленський. Глави держав обговорять глобальні наслідки війни Росії проти України. Окрім того, лідери хочуть показати свою єдність агресору. Як повідомив Байден, саме тому розмова Володимира Зеленського зі лідерами G7 приурочена до 9 травня.

Як повідомляє The New York Times, американська розвідка допомогла ЗСУ ліквідувати багатьох російських генералів. Зокрема повідомляється, що наші герої ліквідували вже 12 російських генералів, цей показник шокує іноземних аналітиків.

Джо Байден незабаром оголосить про виділення додаткової допомоги для України. За попередніми даними, її сума складе 100 мільйонів доларів.

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